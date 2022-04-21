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Помогал оккупантам и сдавал военных: херсонского депутата заподозрили в госизмене

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Херсон, Четверг 21 апреля 2022 11:58
Помогал оккупантам и сдавал военных: херсонского депутата заподозрили в госизмене Фото: городской совет Херсона (wikimedia by Mitte27)
Автор: Сергей Новиков

Херсонская областная прокуратура объявила подозрение в государственной измене одному из депутатов городского совета Херсона. По данным следствия, он обустраивал быт российских оккупантов и сдавал информацию об украинских защитниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

Сообщается, что подозрение объявлено одному из местных депутатов от партии "Нам тут жить". По данным следствия, он передал российскому куратору документы о проукраинских деятелях, активистах, представителях правоохранительных органов и участниках боевых действий.

Подозреваемый также призывал чиновников сотрудничать с оккупантами, организовывал размещение личного состава военнослужащих РФ и содействовал ремонту их техники. Также активно участвовал в создании пропагандистских материалов для прихода "русского мира" в Херсон.

Напомним, ранее сообщалось, что "новому мэру" Каховки объявили подозрение в государственной измене и коллаборационизме.

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Херсон госизмена
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