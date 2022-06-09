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Беспошлинный ввоз автомобилей для украинцев отменят: в Раде определили дату

Фото: беспошлинный ввоз авто отменят с 1 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять правительственный законопроект об отмене беспошлинного ввоза в Украину автомобилей гражданами. Пошлины, акциз и НДС возвращаются с 1 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, законопроект возвращает пошлину и НДС для импорта товаров предприятиями. К этому же привязана отмена перечня товаров критического импорта, для которых разрешено покупать валюту.

"Для всех авто (кроме тех, что идут на нужды ВСУ) отменяется льгота НДС и пошлины, акциз с 1 июля", - написал он и добавил, что параллельно Кабмин разрабатывает новый закон об упрощенной растаможке автомобилей через Дію.

Решение комитета - принять закон за основу и в целом. "Но финальное решение за залом", - добавил депутат.

Напомним, Кабинет министров подал в Верховную раду проект изменений в Налоговый кодекс относительно пересмотра отдельных льгот по налогообложению. Предлагается отменить беспошлинный ввоз в Украину автомобилей гражданами.

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