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Безмитне ввезення авто для українців скасують: у Раді визначили дату

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Україна, Четвер 09 червня 2022 14:24
Безмитне ввезення авто для українців скасують: у Раді визначили дату Фото: Безмитне ввезення авто скасують з 1 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, рекомендував парламенту схвалити урядовий законопроект щодо скасування безмитного ввезення в Україну автомобілів громадянами. Мита, акциз та ПДВ повертаються з 1 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка у Telegram.

За його даними, законопроект повертає мито та ПДВ для імпорту товарів підприємствами. До цього ж прив’язано скасування переліку товарів критичного імпорту, для яких дозволено купувати валюту.

"Для всіх авто (окрім тих, що йдуть на потреби ЗСУ) скасовується пільга ПДВ та мита, акциз з 1 липня", - написав він та додав, що паралельно Кабмін розробляє новий закон про спрощене розмитнення авто через Дію.

Рішення комітету - ухвалити закон за основу та в цілому. "Але фінальне рішення за залом", - додав депутат.

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект змін до Податкового кодексу щодо перегляду окремих пільг з оподаткування. Пропонується скасувати безмитне ввезення в Україну автомобілів громадянами.

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