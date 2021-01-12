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Заворушення у США: на знайдених біля Капітолія бомбах були таймери

Вашингтон, Вівторок 12 січня 2021 23:11
Заворушення у США: на знайдених біля Капітолія бомбах були таймери
Фото: заворушення біля Капітолія США (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Виконувач обов'язків прокурора Сполучених Штатів Майкл Шервін заявив, що знайдені під час заворушень біля Капітолія саморобні бомби були справжніми. На бомбах також були встановлені таймери.

Про це повідомив кореспондент телеканалу NBC News Том Вінтер на сторінці у Twitter.

Прокурор зазначив, що правоохоронці поки що не знають, чи були бомби механізмом відволікання, чи їх встановили з метою когось поранити, а може вони були й тим, і іншим.

Нагадаємо, минулого тижня акція протесту прихильників 45-го президента США Дональда Трампа переросла у заворушення та прорив в Капітолій. Під час заворушень правоохоронці виявили дві саморобні бомби, одну з них - поблизу офісу Республіканської партії.

Крім того, пізніше американська поліція розповіла, що після заворушень поблизу Капітолія знайшли автомобіль з бомбами та зброєю. Власник автомобіля брав участь у штурмі Капітолія.

Додамо, ФБР перевіряє інформацію щодо намірів вбивства конгресменів під час заворушень у Вашингтоні.

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