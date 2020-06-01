Беспорядки в США: комендантский час ввели более 40 городов

Власти более 40 американских городов ввели комендантский час из-за массовых беспорядков, начавшихся после после убийства полицией афроамериканского жителя Миннеаполиса. Комендантский час введен в отдельных городах в 22 штатах.

Об это сообщает CNN.

особый режим дейтсвует в городах

В штате Пенсильвания комендантский час введен в городах Филадельфия и Питтсбург. Также в городах штат Южная Каролина. В штате комендантский час введен в , а в - в

Также особый режим дейтсвует в городах Солт-Лейк-Сити (штат Юта), Ричмонд (штат ), Сиэтл (штат Вашингтон), Вашингтон (округ Колумбия), а также Милуоки и (штат Висконсин).

Кроме того, в шататх Аризона, Техас и Вирджиния введе режим чрезвычайной ситуациин.

Также отмечается, что в

CNN,сотрудники Белого дома получили электронные письма с рекомендацией временно не выходить на работу из-за протестов.

В письмах также отмечается, что на территории резиденции президента США поддерживается "повышенный уровень безопасности".

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. После этого во многих американских городах прошли акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки.

Из-за массовых беспорядков 7 американских штатов и округ Колумбия призвали ввести в город бойцов Национальной гвардии для сдерживания толпы.

Президент США Дональд Трамп обвиняет участников движения "Антифа" в подстрекательстве к массовым беспорядкам и заявил, что власти США признают движение "Антифа" террористической организацией.

Также сообщалось, что более 50 антитеррористических групп ФБР будут расследовать насилие участников "Антифа" во время беспорядков в США.