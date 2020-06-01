Заворушення в США: комендантську годину ввели понад 40 міст

Комендантську годину введений в окремих містах у 22 штатах
Влада понад 40 американських міст ввела комендантську годину через масові заворушення, які почалися після вбивства поліцією афроамериканського жителя Міннеаполісу. Комендантську годину ввели в окремих містах у 22 штатах.
Про це повідомляє CNN.
особливий режим діє в містах
У штаті Пенсільванія комендантська година введена в містах Філадельфія та Піттсбург. Також у містах штаті Південна Кароліна. У штаті комендантську годину введели в , а - у
Також особливий режим діє в містах Солт-Лейк-Сіті (штат Юта), Річмонд (штат ), Сіетл (штат Вашингтон), Вашингтон (округ Колумбія), а також Мілуокі і (штат Вісконсін).
Крім того, в шататх Арізона, Техас і Вірджинія введений режим надзвичайної ситуації.
Також наголошується, що в
Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі при затриманні поліцейськими загинув афроамериканець Джордж Флойд. Після цього у багатьох американських містах пройшли акції протесту, які переросли в масові заворушення.
З-за масових заворушень 7 американських штатів і округ Колумбія закликали ввести в місто бійців Національної гвардії для стримування натовпу.
Трамп звинувачує учасників руху "Антифа" в підбурюванні до масових заворушень і заявив, що влада США визнають рух "Антифа" терористичною організацією.
Також повідомлялося, що більш 50 антитерористичних груп ФБР будуть розслідувати насильство учасників "Антифа" під час заворушень в США.
Автор: Надія Собенко