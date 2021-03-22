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Беспорядки в Англии: 20 полицейских пострадали, задержали 7 человек

Автор: Андрей Козловский

В Бристоле после беспорядков, в которые перерос протест против законопроекта о полиции, задержали семь человек. Также известно, что во время столкновений пострадали 20 стражей порядка.

Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, среди пострадавших правоохранителей, двое получили серьезные травмы. У одного из них сломана рука, у другого - ребра.

"На акции было около 3000 человек, когда она начиналась у Колледж Грин. Позже остались 400-500, которые решили прибегнуть к насильственным действиям у отделения полиции в Брайдвелле", - рассказал начальник местной полиции Энди Марш.

Он также добавил, что сейчас полиция продолжает разыскивать некоторых активных участников протеста. Также правоохранители планируют обнародовать "много часов видеозаписей".

"Мы будем просить жителей Бристоля помочь идентифицировать этих граждан, чтобы привлечь их к ответственности", - отметил начальник полиции.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Бристоле состоялась мирная акция протеста против нового закона о полиции. Позже она вышла из-под контроля. Протестующие атаковали полицейский участок и подожгли как минимум два автомобиля полиции. В отделении разбили окна.

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