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Заворушення в Англії: 20 поліцейських постраждали, затримали 7 осіб

Автор: Андрій Козловський

У Бристолі після заворушень, у які переріс протест проти законопроєкту про поліцію, затримали сімох осіб. Також відомо, що під час сутичок постраждали 20 правоохоронців.

Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляється, серед постраждалих правоохоронців, двоє отримали серйозні травми. В одного з них зламана рука, в іншого - ребра.

"На акції було близько 3 тисяч людей, коли вона розпочиналася біля Коледж Грін. Згодом залишилися 400-500, які вирішили вдатися до насильницьких дій біля відділку поліції у Брайдвеллі", - розповів начальник місцевої поліції Енді Марш.

Він також додав, що наразі поліція продовжує розшукувати деяких активних учасників протесту. Також правоохоронці планують оприлюднити "години відеозаписів".

"Ми будемо просити жителів Бристоля допомогти ідентифікувати цих громадян, щоб притягнути їх до відповідальності", - зазначив начальник поліції.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялось, що у Бристолі відбулась мирна акція протесту проти нового закону про поліцію. Пізніше вона вийшла з-під контролю. Протестувальники атакували поліцейський відділок і підпалили принаймні два автомобілі поліції. У відділку побили вікна.

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