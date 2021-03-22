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В Англии протестовали против закона о полиции: жгли автомобили и били окна

Новина українською → Бристоль, Понедельник 22 марта 2021 15:45
В Англии протестовали против закона о полиции: жгли автомобили и били окна Фото: протест в Англии (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Мирная акция протеста против нового закона о полиции в Великобритании вышла из-под контроля. В результате нападения протестующих несколько полицейских были ранены.

Об этом сообщает BBC.

Протестующие выступали против законопроекта, который предусматривает существенное расширение полномочий полиции - в частности, относительно возможностей правоохранителей ограничивать митинги.

На протест с лозунгом "Kill the Bill" вышли несколько тысяч человек. В руках многих митингующих были плакаты с лозунгами "Скажи нет полицейскому государству" и "Свобода протеста - основа демократии".

Протестующие атаковали полицейский участок и подожгли как минимум два автомобиля полиции. В отделении разбили окна. Несколько машин повредили - пробили шины и разбили окна.

Напомним, в минувшую субботу под Офисом президента в Украине проходила акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, однако она переросла в беспорядки. Участники акции повредили здание Офиса президента, в частности, разбили стекла и подожгли табличку.

После беспорядков под Офисом президента полиция возбудила уголовное дело и задержала одного из участников акции.

Также задержанному протестующему предъявили обвинение. Полиция считает, что это он разбил стекла на дверях Офиса президента.

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