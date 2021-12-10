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Безпорадні перед "Іскандерами". Стало відомо, чим загрожують Україні ракети РФ

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Київ, П'ятниця 10 грудня 2021 13:15
Безпорадні перед "Іскандерами". Стало відомо, чим загрожують Україні ракети РФ Фото: російський ракетний комплекс "Іскандер" (roe.ru)
Автор: Олег Черниш

Україна не має зброї, щоб протистояти російським балістичним ракетам оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". У Збройних силах України снаряди для далекобійного зенітно-ракетного комплексу просто відсутні.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет".

Формально, на озброєнні України є один комплекс, здатний збити балістичну ракету на далеких висотах, - це старий радянський С-300В1. Але снарядів до нього - протиракет (зенітних керованих ракет) - у нас немає, розповіло РБК-Україна джерело серед офіцерського складу ЗСУ.

"Тих ракет, які теоретично могли б наздогнати "Іскандер", у нас на озброєнні немає. Це серйозна і болюча для нас річ", - додав співрозмовник.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко, який займався темою ППО в керівництві Повітряних сил і Генерального штабу ЗСУ (2006-2010), пояснив цей парадокс. За його словами, пару систем С-300В1 наша країна отримала з Росії в період розвалу Радянського Союзу. Але передачу ракет Кремль принципово затягував, а потім і зовсім вирішив не давати.

Зараз Російська Федерація тримає бригаду "Іскандерів" недалеко від українських кордонів.

"Російська бригада "Іскандерів" поставлена до кордону і один дивізіон висунутий так, щоб накривати столицю Київ. Бригада може дати залп одномоментний 300 ракетами - на Київ та інші важливі об'єкти. Ось такий стан речей", - резюмував Романенко.

Також Росія, на його думку, завадила тому, щоб Україна створила власний аналог "Іскандера" - оперативно-тактичний комплекс "Сапсан". Він міг би стати зброєю стримування противника. Його розробка була розпочата за президента Віктора Ющенка і екстрено "призупинилася" за Віктора Януковича. Романенко запевнив, що це було зроблено після візиту до Росії тодішнього міністра оборони Михайла Єжеля.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що Росія постійно тримає потужне наступальне угруповання навколо України, в тому числі ракетні комплекси "Іскандер".

А нещодавно лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що йому потрібно кілька російських "Іскандерів" поставити на кордон з Україною.

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Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет