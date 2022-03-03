Бесполетная зона и ввод миротворцев. ВР попросила помощи у международного сообщества

Так, парламент требует от международного сообщества:

немедленное введение бесполетной зоны над территорией Украины. Это защитит гражданское население, объекты мирового культурного наследия и критической инфраструктуры;

неотложное открытие "зеленых" коридоров для безопасной эвакуации женщин, детей и пожилых людей, обеспечения их безопасности в сотрудничестве с Красным Крестом, поставки гуманитарной помощи пострадавшим и гражданским;

введение в Украину миротворческих сил на основании Резолюции ГА ООН 377 (V) "Объединение ради мира" от 3 ноября 1950 года.

Также Верховная рада обратилась к Генсеку ООН с призывом посредничества в прекращении войны.

"Украина отчаянно борется с агрессором за свою независимость, за европейский выбор украинского народа, борющегося за все те ценности, которые являются фундаментальными для Европейского Союза и всего демократического мира. Эта война является борьбой за существование таких понятий как уважение человеческого достоинства, свободу, демократию, равенство, верховенство права и права человека для всего мира. Украинская Армия и весь украинский народ встали на защиту своей Родины, своего исторического и цивилизационного выбора", - говорится в тексте обращения.

Кроме того, народные депутаты привели список вопиющих преступлений, которые систематически совершает агрессор с самого начала коварного и безосновательного вторжения в Украину:

объектами нападений стали жилые дома, больницы, детские сады, школы и другие объекты гражданской инфраструктуры в Украине. Уничтожаются культурные достопримечательности;

осуществляются нападения объекты критической инфраструктуры - их повреждение может привести к техногенной катастрофе общемирового масштаба;

Россия выпустила несколько сотен оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным городам и селам Украины;

вопреки международному гуманитарному праву РФ сбросила вакуумные бомбы по Харькову и Ахтырке;

тысячи людей, включая детей, получили ранения или были вынуждены покинуть свои дома;

армия Путина обстреливает гуманитарные коридоры, игнорируя наши просьбы дать возможность вывезти женщин, детей, сирот, маломобильных граждан;

кремлевские воины берут в заложники мирное население, прикрываясь им как живым щитом;

от артобстрелов Харьков, Волноваха, Счастье и Станица Луганская находятся на грани гуманитарной катастрофы;

жителям, которые в основном находятся в укрытиях и подвалах, не хватает продуктов, питьевой воды и медикаментов, отсутствуют медицинское обслуживание, электричество и отопление;от обстрелов сильно пострадала социальная инфраструктура;

полностью заблокированы города Новая Каховка и Таврийск без возможности обеспечения продуктами и даже лекарствами первой необходимости;

оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС вблизи которой уже зафиксировано превышение уровня радиации. Войска РФ ведут бои у других АЭС.

"Эти кровавые преступления путинского режима являются вопиющим нарушением норм международного гуманитарного права и требуют немедленного прекращения и расследования как международные военные преступления", - подытожили парламентарии.