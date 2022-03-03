Безпольотна зона та введення миротворців. ВР попросила допомоги у міжнародної спільноти

Так, парламент вимагає від міжнародної спільноти:

негайне запровадження безпольотної зони над територією України. Це захистить цивільне населення, об’єкти світової культурної спадщини та критичної інфраструктури;

невідкладне відкриття "зелених" коридорів для безпечної евакуації жінок, дітей та літніх людей, гарантування їхньої безпеки у співпраці з Червоним Хрестом, постачання гуманітарної допомоги постраждалим та цивільним;

введення в Україну миротворчих сил на підставі Резолюції ГА ООН 377 (V) "Об’єднання заради миру" від 3 листопада 1950 року.

Також Верховна рада звернулася до Генсека ООН із закликом посередництва у припиненні війни.

"Україна відчайдушно бореться з агресором за свою незалежність, за європейський вибір українського народу, бореться за всі ті цінності, які є фундаментальними для Європейського Союзу і усього демократичного світу. Ця війна є боротьбою за існування таких понять як повага до людської гідності, свободу, демократію, рівність, верховенство права та права людини для всього світу. Українська Армія та весь український народ стали на захист своєї Батьківщини, свого історичного та цивілізаційного вибору", - йдеться у тексті звернення.

Крім того, народні депутати навели список кричущих злочинів, які систематично здійснює агресор з самого початку підступного та безпідставного вторгнення в Україну:

об’єктами нападів стали житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи та інші об’єкти цивільної інфраструктури в Україні. Знищуються культурні пам’ятки;

здійснюються напади об’єкти критичної інфраструктури - їх пошкодження може призвести до техногенної катастрофи загальносвітового масштабу;

Росія випустила декілька сотень оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу "Іскандер" і "Калібр" по мирним містам і селам України;

всупереч міжнародного гуманітарного права РФ скинула вакуумні бомби по Харкову та Охтирці;

тисячі людей, включаючи дітей, зазнали поранень або були змушені покинути свої домівки;

армія Путіна обстрілює гуманітарні коридори, ігноруючи наші прохання дати можливість вивезти жінок, дітей, сиріт, маломобільних громадян;

кремлівські вояки беруть в заручники мирне населення, прикриваючись ним як живим щитом;

від артобстрілів Харків, Волноваха, Щастя та Станиця Луганська перебувають на межі гуманітарної катастрофи;

жителям, які переважно перебувають в укриттях та підвалах, бракує продуктів, питної води та медикаментів, відсутні медичне обслуговування, електрика та опалення;від обстрілів сильно постраждала соціальна інфраструктура;

повністю заблоковані міста Нова Каховка та Таврійськ без можливості забезпечення продуктами та навіть ліками першої потреби;

окупанти захопили Чорнобильську АЕС поблизу якої вже зафіксоване перевищення рівня радіації. Війська РФ ведуть бої біля інших АЕС.

"Ці криваві злочини путінського режиму є кричущим порушенням норм міжнародного гуманітарного права і вимагають негайного припинення та розслідування як міжнародні воєнні злочини", - підсумували парламентарі.