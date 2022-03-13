Бесполетная зона над Украиной могла бы привести к третьей мировой, - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что создание бесполетной зоны над Украиной могло бы привести к третьей мировой войне. При этом он подчеркнул, что ЕС не хотел бы, чтобы война России против Украины переросла в нечто большее.

"Когда кто-то призывает к бесполетной зоне, это подразумевает способность и готовность сбивать российские самолеты, которые ее нарушают. Это означало бы перерастание конфликта в третью мировую войну, а мы этого явно не хотим. Мы находимся на пределе того, что мы можем сделать, чтобы помочь, не вступая в воинственную ситуацию и не становясь частью конфликта", - заявил он.

Боррель добавил, что ЕС помогает облегчить Вооруженным силам Украины сопротивление против российской армии.

"Мы делаем все возможное с военной точки зрения, помогая облегчить сопротивление украинцев военной техникой, соблюдая осторожность, чтобы война не перекинулась на другие страны, и избегая конфронтации, которая может перерасти в ядерное противостояние", - заявил он.

Глава дипломатии ЕС также сообщил, что санкции не способны остановить войну в одночасье, но они способны ослабить российскую экономику, и они дорого обойдутся России.

"У нас остается вопрос импорта энергии, но мы будем сокращать его так быстро, как только сможем", - добавил он.