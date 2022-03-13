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Безпольотна зона над Україною могла б призвести до Третьої світової, - Боррель

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Брюссель, Неділя 13 березня 2022 11:22
Безпольотна зона над Україною могла б призвести до Третьої світової, - Боррель Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що створення безпольотної зони над Україною могло б призвести до Третьої світової війни. При цьому він підкреслив, що ЄС не хотів би, щоб війна Росії проти України переросла в щось більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Periodico.

"Коли хтось закликає до безпольотної зони, це має на увазі здатність і готовність збивати російські літаки, які її порушують. Це означало б переростання конфлікту в Третю світову війну, а ми цього явно не хочемо. Ми знаходимося на межі того, що ми можемо зробити, щоб допомогти, не вступаючи у войовничу ситуацію і не стаючи частиною конфлікту", - заявив він.

Боррель додав, що ЄС допомагає полегшити Збройним силам України опір проти російської армії.

"Ми робимо все можливе з військової точки зору, допомагаючи полегшити опір українців військовою технікою, дотримуючись обережності, щоб війна не перекинулася на інші країни, і уникаючи конфронтації, яка може перерости в ядерне протистояння", - заявив він.

Глава дипломатії ЄС також повідомив, що санкції не здатні зупинити війну відразу, але вони здатні послабити російську економіку, і вони дорого обійдуться Росії.

"У нас залишається питання імпорту енергії, але ми будемо скорочувати його так швидко, як тільки зможемо", - додав він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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