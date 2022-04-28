Как бесплатно подключиться к сети Интернет в бомбоубежищах: разъяснение

В Украине есть возможность бесплатного подключения к сети Интернет в бомбоубежищах. Услуга бесплатная.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
"В течение нескольких дней технический специалист компании свяжется с вами по подключению. Все услуги предоставляются бесплатно", - говорится в сообщении.
Подключиться можно через провайдера:
Как сообщалось, ранее появилась обновленная карта бомбоубежищ по всей Украине.
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