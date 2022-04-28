Як безкоштовно під'єднатись до мережі Інтернет в бомбосховищах: роз'яснення

В Україні є можливість безкоштовного підключення до мережі Інтернет в бомбосховищах. Послуга є безкоштовною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.
"Протягом кількох днів технічний спеціаліст компанії зв'яжеться з вами щодо підключення. Всі послуги надаються безкоштовно", - йдеться в повідомленні.
Підключитись можна через провайдера:
Як повідомлялося, раніше з'явилася оновлена карта бомбосховищ по всій Україні.
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