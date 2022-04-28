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Як безкоштовно під'єднатись до мережі Інтернет в бомбосховищах: роз'яснення

Фото: як безкоштовно під'єднатись до мережі Інтернет в бомбосховищах
Автор: Наталія Гурковська

В Україні є можливість безкоштовного підключення до мережі Інтернет в бомбосховищах. Послуга є безкоштовною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"Протягом кількох днів технічний спеціаліст компанії зв'яжеться з вами щодо підключення. Всі послуги надаються безкоштовно", - йдеться в повідомленні.

Підключитись можна через провайдера:

  • "Воля". Компанія "Воля" разом з "Дата Груп" підключають Wi-Fi та ТВ у Києві чи Київській області у сховищах та укриттях. Зверніться за електронною поштою ukrytia@volia.com або залиште заявку на платформі https://wifi.kyivcity.gov.ua.
  • "Київстар". Компанія "Київстар" забезпечує підключення Wi-Fi по всій Україні. Щоб підключити WI-FI в укритті, слід звернутись із запитом на електронну адресу wifi@kyivstar.net, вказавши контакти та адресу підключення.

Як повідомлялося, раніше з'явилася оновлена карта бомбосховищ по всій Україні.

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