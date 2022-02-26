Бесплатно и как можно быстрее: Нидерланды передадут Украине 200 комплексов Stinger

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на решение Палаты представителей Нидерландов.

"Была проведена тщательная, но учитывая обстоятельства сокращенное проверка, чтобы убедиться, что это соответствует критериям экспорта оружия”, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра.

Зенитно-ракетные комплексы Stinger используются против самолетов и вертолетов на расстоянии до 5 километров.