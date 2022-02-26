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Бесплатно и как можно быстрее: Нидерланды передадут Украине 200 комплексов Stinger

Автор: Сергей Пышкин

Нидерланды согласились прислать Украине 200 комплексов Stinger. Сделают это быстрее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на решение Палаты представителей Нидерландов.

"Была проведена тщательная, но учитывая обстоятельства сокращенное проверка, чтобы убедиться, что это соответствует критериям экспорта оружия”, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра.

Зенитно-ракетные комплексы Stinger используются против самолетов и вертолетов на расстоянии до 5 километров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украину прибыл самолет с военной помощью от правительства Латвии.

Также недавно Соединенные Штаты передали Украине партию Джавелинов.

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