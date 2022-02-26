Безоплатно та якнайшвидше: Нідерланди передадуть Україні 200 комплексів Stinger

"Була проведена ретельна, але з огляду на обставини скорочена перевірка, щоб переконатися, що це відповідає критеріям експорту зброї”, заявив міністр закордонних справ Вопке Хукстра.

Зенітно-ракетні комплекси Stinger використовуються проти літаків та гелікоптерів на відстані до 5 кілометрів.