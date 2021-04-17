Беспилотные такси и анонс от Apple. Главное из мира технологий

Американская компания Apple официально подтвердила дату весенней презентации гаджетов. Тем временем Google решил показать, как изменилась Земля за 35 лет, а Дубай запланировал переход на беспилотные такси.

Об этом и другом в подборке главных новостей из мира технологий.

Apple назначила весеннюю презентацию на 20 апреля

Компания Apple все-таки проведет весеннюю презентацию новинок. На мероприятии, которое запланировано на 20 апреля, ожидаются новые iPad Pro с улучшенными характеристиками. Кроме того, могут показать iPad mini шестого поколения.

Среди прочего, также Apple может презентовать умные GPS-маячки AirTag, которые ждали еще в прошлом году.

Google показал, как меняется география Земли

Сервис Google Earth пополнился функцией, которая позволяет увидеть, как менялась поверхность Земли с 1984 года. В частности, можно проследить, насколько разрушительными оказались последствия изменения климата.

Для этого Google задействовал более 24 млн спутниковых снимков с 1984 по 2020 год. Оценить функцию можно в онлайн-версии Google Earth на вкладке Voyager. Доступны пять хронологических экскурсий, посвященных изменению лесов, росту городов, результатам потепления и массовой добыче полезных ископаемых.

Дубай переходит на беспилотные такси

С 2023 года Дубай (ОАЭ) планирует переход на беспилотные такси. До 2030 года американская компания Cruise (General Motors) поставит 4 000 беспилотных электрических шаттлов Origin. В Дубае рассчитывают, что до 2030 года на долю беспилотных авто будет приходиться 25% всех поездок.

Cruise в 2016 выкупил автомобильный гигант General Motors. На сегодня компания тестирует беспилотные электромобили в США, первым городом с сервисом беспилотных такси будет Сан-Франциско.

Microsoft покупает разработчика искусственного интеллекта

Американская корпорация Microsoft готовится к приобретению разработчика искусственного интеллекта Nuance Communications. Сделка оценивается в 16 млрд долларов и может стать второй по величине для Microsoft - после покупки LinkedIn в 2016 за 26,2 млрд долларов.

Разработки Nuance используются в голосовом помощнике Siri в гаджетах от Apple. Также компания разрабатывает ПО для различных секторов экономики - от здравоохранения до автомобильной промышленности.

Windows 10 запустили на Mac с процессором M1

С выходом свежей версии приложения Parallels Desktop стала возможна смена ОС на новых ноутбуках Apple. Речь о дистрибутиве Windows 10 для ARM-устройств, который отличается от сборки для десктопов

Parallels Desktop 16.5 допускает установку Windows 10 для ARM, которая также поддерживает запуск x86-приложений. Microsoft обещает со временем реализовать и поддержку x64-программ, поскольку пока что эта возможность отсутствует.

SpaceX выбрали для строительства космического корабля для NASA

Космическая компания Илона Маска займется строительством корабля для NASA. Его будут использовать для высадки астронавтов на Луну впервые с 1972 года.

SpaceX получила контракт, оставив позади Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса и крупного оборонного подрядчика Dynestics.

Кроме того, стало известно, что в 2030 году SpaceX доставит аппарат NASA на Луну, а запуск будет происходить с помощью ракетоносителя Falcon Heavy. Условия сделки не разглашаются, но на сайте SpaceX розничная цена за один запуск ракетоносителя Falcon Heavy составляет 90 млн долларов. Это все равно дешевле государственных контрактов в США.

Redmi готовит свой первый игровой смартфон

Дочерний бренд китайской Xiaomi готовится к презентации первого игрового смартфона. По словам главы Redmi Лю Вейбина, компания решила присоединиться к сегменту киберспорта.

Производитель намерен сохранить главную основную своих устройств - баланс между ценой и качеством. По неподтвержденной информации, гаджет может быть построен на базе MediaTek Dimensity 1200. Точная дата презентации и цена устройства пока не объявлены.

Новое поколение ноутбуков от Microsoft

Microsoft презентовал четвертое поколение ноутбука Surface Laptop. Он выпускается в двух размерах и доступен как с процессорами Intel, так и с AMD Ryzen 4000-й серии.

Surface Laptop 4 оснащается 13,5- или 15-дюймовым сенсорным дисплеем. В качестве процессора может быть шестиядерный Ryzen 5 4680U, восьмиядерный Ryzen 7 4980U, четырехъядерный Core i5-1135G7 или четырехъядерный Core i7-1185G7.

Стоимость 13,5-дюймового Surface Laptop 4 стартует от 999 долларов за версию с AMD Ryzen 5, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ. Вариант с 16 ГБ ОЗУ стоит 1 199 долларов. Модификация на Intel Core i5 с 8 + 512 ГБ стоит 1 299 долларов, а с 16 ГБ ОЗУ - 1 499 долларов. Топовая модель на Core i7 с 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ обойдется в 2 299 долларов.

Отметим, ноутбуки Microsoft официально в Украине не продаются.