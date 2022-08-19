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Беспилотники и снаряды для HIMARS. В Пентагоне раскрыли детали новой помощи Украине

Фото: в Пентагоне раскрыли детали новой помощи Украине (defence.ua.com)
Автор: Елизавета Драбкина

США готовятся передать дополнительную военную помощь Украине на сумму около 775 млн долларов. В пакет, в частности, войдут боеприпасы для HIMARS, беспилотники и ракетные системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американскую журналистку Кейтлин Дорнбос.

Чиновник Пентагона, пожелавший остаться анонимным, отметил, что США подготовили большой пакет помощи для Украины.

Пакет будет включать:

  • Боеприпасы для HIMARS
  • 16 105-мм гаубиц и 36 тысяч артиллерийских снарядов к ним
  • 15 дронов Scan Eagle
  • 40 MRAP (бронированных машины с защитой от мин и засад)
  • Скоростные противорадиационные ракеты
  • Ракетные системы TOW
  • 1000 дополнительных противоброневых систем Javelin
  • 2000 противоброневых снарядов

"Мы видели, как Украина мастерски использует HIMARS на поле боя. Эта способность огня на большом расстоянии действительно изменила динамику на поле боя, поэтому мы хотим убедиться, что у Украина есть постоянный поток боеприпасов для удовлетворения своих потребностей", - сказали в Пентагоне.

Он отметил, что США продолжит предоставлять боеприпасы для HIMARS регулярно.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена может объявить о новом пакете военной помощи для Украины уже сегодня.

Ранее США выделили новый пакет помощи на 1 млрд долларов.

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