Беспилотники и снаряды для HIMARS. В Пентагоне раскрыли детали новой помощи Украине

США готовятся передать дополнительную военную помощь Украине на сумму около 775 млн долларов. В пакет, в частности, войдут боеприпасы для HIMARS, беспилотники и ракетные системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американскую журналистку Кейтлин Дорнбос.
Чиновник Пентагона, пожелавший остаться анонимным, отметил, что США подготовили большой пакет помощи для Украины.
"Мы видели, как Украина мастерски использует HIMARS на поле боя. Эта способность огня на большом расстоянии действительно изменила динамику на поле боя, поэтому мы хотим убедиться, что у Украина есть постоянный поток боеприпасов для удовлетворения своих потребностей", - сказали в Пентагоне.
Он отметил, что США продолжит предоставлять боеприпасы для HIMARS регулярно.
Напомним, администрация президента США Джо Байдена может объявить о новом пакете военной помощи для Украины уже сегодня.
Ранее США выделили новый пакет помощи на 1 млрд долларов.
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