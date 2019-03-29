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Безпілотник США здійснив розвідку вздовж лінії розмежування на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    29.03.2019 - 19:33
Безпілотник США здійснив розвідку вздовж лінії розмежування на Донбасі
Фото: БПЛА RQ-4B-30 Global Hawk (nasa.gov)

Також БПЛА пролетів вздовж окупованого Криму

Стратегічний безпілотний літальний апарат RQ-4B-30 Global Hawk Військово-повітряних сил США сьогодні, 29 березня, здійснив розвідувальний політ уздовж лінії зіткнення з російсько-терористичними військами на Донбасі і узбережжя окупованого Криму. Про це повідомляє "Український мілітарний портал".

Повідомляється, що близько 6:00 за київським часом безпілотник вилетів з авіабази Сігонелла в Італії, здійснив переліт через Грецію, Болгарію і Румунію і увійшов в повітряний простір України. В 11:00 RQ-4B-30 Global Hawk кілька разів пролетів уздовж лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях.

В 15:00 безпілотник завершив політ над Донбасом і попрямував на південь, де в 16:25 вже здійснював моніторинг вздовж узбережжя окупованої Росією Криму.

 

Фото (mil.in.ua)

Нагадаємо, 26 березня два військових літаки США здійснювали патрулювання вздовж узбережжя окупованого Криму, а також окупованій частині Молдови та прикордонних з країнами Балтії територій РФ.

Додамо, стратегічний безпілотний літальний апарат ВПС США RQ-4B Global Hawk сім годин моніторив ситуацію на Донбасі 6 березня.

Раніше, 25 січня, літак Boeing RC-135V Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки, який призначений для проведення радіоелектронної розвідки та спостереження, провів політ в акваторії Чорного моря.

 

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