Беспилотник США провел разведку возле оккупированного Крыма

Стретегический беспилотный ВВС США провел разведку у границ оккупированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторингового ресурса Plane Radar в Twitter.

Так, разведывательный беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk с бортовым номером 11-2048 был запущен 17 января в 5:50 по Киеву с американкой авиабазы Сигонелла, расположенной на острове Сицилия.

БПЛА провел мониторинг линии разграничения на Донбассе, а затем начал разведывательный полет вдоль черноморского побережья.

Напомним, в конце декабря американский беспилотный летательный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk провел у админграниц Крыма разведывательный полет. Беспилотник вылетел с базы НАТО на итальянском острове Сицилия, а затем провел мониторинг вдоль линии разграничения в Донбассе. Впоследствии БПЛА провел разведку вдоль Черноморского побережья.

12 декабря российские военные артиллерийского подразделения армейского корпуса провели боевую подготовку с применением беспилотных летательных аппаратов в аннексированном Крыму.