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Беспилотник и обстрелы: боевики на Донбассе шесть раз нарушили "тишину"

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Донбасс, Среда 23 июня 2021 18:06
Беспилотник и обстрелы: боевики на Донбассе шесть раз нарушили "тишину" Фото: боевики в очередной раз нарушали перемирие на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В среду, 23 июня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Боевики пять раз обстреливали украинские позиции в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Вражеский обстрел был зафиксирован вблизи Новоселовки. Оккупанты открыли огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Майорское боевики применили ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, вблизи Пивденного российские наемники обстреляли позиции Объединенных сил с минометов 120-го калибра. В районе населенного пункта Марьинка боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Красногоровки российско-оккупационные войска совершили обстрел со станковых противотанковых гранатометов.

Также вблизи Авдеевка боевики устроили провокацию с использованием беспилотного летательного аппарата типа Mavic, который пытался осуществить пролет над позициями украинских подразделений. Благодаря слаженным действиям расчетов дежурных огневых средств провокацию было прекращено.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

"На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 22 июня, боевики девять раз нарушили перемирие на Донбассе. В частности, оккупанты запускали беспилотники.

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