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Безпілотник і обстріли: бойовики на Донбасі шість разів порушили "тишу"

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Донбас, Середа 23 червня 2021 18:06
Безпілотник і обстріли: бойовики на Донбасі шість разів порушили "тишу" Фото: бойовики в черговий раз порушували перемир'я на Донбасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У середу, 23 червня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушували режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики п'ять разів обстрілювали українські позиції в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Ворожий обстріл був зафіксований поблизу Новоселівки. Окупанти відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік Майорське бойовики застосували ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Крім того, поблизу Південного російські найманці обстріляли позиції Об'єднаних сил з мінометів 120-го калібру. У районі населеного пункту Мар'їнка бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Красногорівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

Також поблизу Авдіївка бойовики влаштували провокацію з використанням безпілотного літального апарату типу Mavic, який намагався здійснити проліт над позиціями українських підрозділів. Завдяки злагодженим діям розрахунків чергових вогневих засобів провокацію було припинено.

В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

"На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 22 червня, бойовики дев'ять разів порушили перемир'я на Донбасі. Зокрема, окупанти запускали безпілотники.

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