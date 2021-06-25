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Безпілотники і обстріли: бойовики на Донбасі сім разів порушили " тишу"

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Донбас, П'ятниця 25 червня 2021 17:40
Безпілотники і обстріли: бойовики на Донбасі сім разів порушили " тишу" Фото: бойовики в черговий раз порушували перемир'я на Донбасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 25 червня, російсько-окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, в районі Водяного, що на Приазов'ї, бойовики двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Золотого-4 окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а поблизу Авдіївки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Убік Гранітного російські найманці здійснили обстріли з мінометів 120-го калібру.

У районі населених пунктів Катеринівка та Авдіївка українські військові зафіксували прольоти ворожих безпілотників типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Ворожий безпілотник був вчасно подавлений засобами радіоелектронної боротьби.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців українська сторона СЦКК повідомила представникам СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

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Безпілотники і обстріли: бойовики на Донбасі сім разів порушили " тишу"
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