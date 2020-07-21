Беспилотник ОБСЕ обстреляли на Донбассе

Фото: патруль ОБСЕ (facebook.com.OSCE.Ukraine)

Наблюдатели приземлили аппарат и покинули район

В воскресенье, 19 июля, на Донбассе возле оккупированного Петровского обстреляли беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Наблюдатели приземлили его и покинули этот район.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Как сообщается, наблюдатели потеряли сигнал GPS с беспилотником малого радиуса действия, который пролетал вблизи населенного пункта Петровское. По оценке он был утрачен вследствие вероятного глушения. После чего патруль СММ зафиксировал два выстрела из стрелкового оружия в пределах участка разведения войск, а также 36 очередей из стрелкового оружия вне этого участка.

По оценке Миссии все произошло на расстоянии 1,5 - 4 км на юго-запад. При этом огонь велся в направлении беспилотника, который пролетал примерно за 200-300 м на юго-запад.

Напомним, в ОБСЕ сообщили, что от начала года на Донбассе погибли восемь человек среди гражданского населения, еще 47 получили ранения.

Кроме того представитель Украины в ОБСЕ рассказал об убийстве поддерживаемыми РФ наемниками военного медика на Донбассе.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия в сторону беспилотника наблюдателей.