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Бесконтрольная отмена карантинных мер ведет к катастрофе, - ВОЗ

Автор: РБК-Украина

В мире из-за быстрого распространения COVID-19 были введены различные ограничительные меры - в том числе соблюдение социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты. Бесконтрольная отмена ограничительных мер может привести к настоящей катастрофе.

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Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга.

По его словам, странам, желающим открыть границы и пустить на самотек распространение коронавируса - нужно ждать неприятных последствий таких действий.

"Если страны серьезно настроены на то, чтобы открыться, они должны быть серьезно настроены на борьбу с передачей COVID-19", - заявил Гебрейесус.

Он также добавил, что, чем больше "государства контролируют распространение вируса, тем больше они могут открываться". Но отменять все меры разом без какого либо контроля - "это путь к катастрофе".

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что возвращение болельщиков на трибуны приведет к вспышке коронавируса.

Кроме того, в ВОЗ признали, что пандемия коронавируса не зависит от сезонности.

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