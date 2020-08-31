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Безконтрольне скасування карантинних заходів веде до катастрофи, - ВООЗ

Автор: РБК-Україна

У світі через швидке поширення COVID-19 були введені різні обмежувальні заходи - у тому числі дотримання соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту. Безконтрольне скасування обмежувальних заходів може призвести до справжньої катастрофи.

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Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус під час брифінгу.

За його словами, країнам, що бажають відкрити кордони і пустити на самоплив поширення коронавірусу - потрібно чекати неприємних наслідків таких дій.

"Якщо країни серйозно налаштовані на те, щоб відкритися, вони повинні бути серйозно налаштовані на боротьбу з передачею COVID-19", - заявив Гебрейесус.

Він також додав, що, чим більше "держави контролюють поширення вірусу, тим більше вони можуть відкриватися". Але скасовувати всі заходи разом без якого або контролю - "це шлях до катастрофи".

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що повернення вболівальників на трибуни призведе до спалаху коронавірусу.

Крім того, у ВООЗ визнали, що пандемія коронавірусу не залежить від сезонності.

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