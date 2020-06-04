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Без провожающих и с КПП: в "Борисполе" сообщили новые правила работы аэропорта

Новости » Коронавирус     04.06.2020 - 19:09
Без провожающих и с КПП: в "Борисполе" сообщили новые правила работы аэропорта
Фото: аэропорт "Борисполь" (facebook.com/airportboryspil)

Пассажиров просят приезжать заранее из-за возможных пробок на въезде в аэропорт

С 5 июня в Украине возобновляются внутренние авиаперевозки. При этом работа аэропорта "Борисполь" будет организована с определенными ограничениями.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта "Борисполь".

Отмечается, что все внутренние рейсы будут обслуживаться в терминале "D". Уже 5 июня из аэропорта будет осуществлено два рейса - Киев-Днепр и Киев-Одесса.

"Вход в терминал разрешен только пассажирам с посадочным талоном или билетом, в медицинских масках или респираторах. Провожающие в терминал не будут допускаться", - отметили в аэропорту.

Также на въезде на территорию аэропорта будут работать контрольно-пропускные пункты полиции, где будет проводиться температурный скрининг.

"Просим пассажиров обращать внимание и соблюдать знаков дорожного движения и с запасом планировать свое время на дорогу в аэропорт - возможные пробки", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров разрешил с 5 июня возобновить внутренние авиарейсы в Украине, международное авиасообщение будет возобновлено с 15 июня.

Также РБК-Украина писало, что с 5 июня планируют возобновить рейсы авиакомпании МАУ, "Мотор Сич", а также Windrose.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины карантинаэропорт Бориспольавиасообщение
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