UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бескидский тоннель не пострадал. Новые подробности ракетного удара по Львовской области

Крылатая ракета (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Сегодня ракетным ударом в очередной раз была повреждена железнодорожная инфраструктура на Львовской железной дороге. Известно, что пострадавших среди железнодорожников нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина.

Степень повреждений инфраструктуры выясняют специалисты, проводится осмотр места ракетного удара. Известно, что задерживаются три пассажирских поезда, они находятся в безопасных местах, пассажирам ничего не угрожает.

Также Александр Камышин подчеркнул, что информация об ударе по Бескидскому тоннелю не соответствует действительности.

Позже в "Укрзализныце" назвали пассажирские поезда, которые задерживаются из-за ракетного удара. Из графика следования выбились:

  • №30 Ужгород — Киев
  • № 13 Солотвино — Киев
  • №145 Львов — Ужгород.

Напомним, вечером 1 июня во Львовской области прогремели взрывы. Оккупанты нанесли ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры, в результате которого несколько человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовракетный ударВторжение России в Украину