Бескидский тоннель не пострадал. Новые подробности ракетного удара по Львовской области

Сегодня ракетным ударом в очередной раз была повреждена железнодорожная инфраструктура на Львовской железной дороге. Известно, что пострадавших среди железнодорожников нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина.
Степень повреждений инфраструктуры выясняют специалисты, проводится осмотр места ракетного удара. Известно, что задерживаются три пассажирских поезда, они находятся в безопасных местах, пассажирам ничего не угрожает.
Также Александр Камышин подчеркнул, что информация об ударе по Бескидскому тоннелю не соответствует действительности.
Позже в "Укрзализныце" назвали пассажирские поезда, которые задерживаются из-за ракетного удара. Из графика следования выбились:
Напомним, вечером 1 июня во Львовской области прогремели взрывы. Оккупанты нанесли ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры, в результате которого несколько человек получили ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.