Бескидський тунель не постраждав. Нові подробиці ракетного удару по Львівській області

Сьогодні ракетним ударом в черговий раз була пошкоджена залізнична інфраструктура на Львівській залізниці. Відомо, що постраждалих серед залізничників немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишина.

Ступінь пошкоджень інфраструктури з'ясовують фахівці, проводиться огляд місця ракетного удару. Відомо, що затримуються три пасажирські поїзди, вони знаходяться в безпечних місцях, пасажирам нічого не загрожує.

Також Олександр Камишин підкреслив, що інформація про удар по Бескидському тунелю не відповідає дійсності.

Пізніше в "Укрзалізниці" назвали пасажирські поїзди, які затримуються через ракетний удар. З графіка проходження вибилися: