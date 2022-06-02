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Бескидський тунель не постраждав. Нові подробиці ракетного удару по Львівській області

Крилата ракета (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні ракетним ударом в черговий раз була пошкоджена залізнична інфраструктура на Львівській залізниці. Відомо, що постраждалих серед залізничників немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишина.

Ступінь пошкоджень інфраструктури з'ясовують фахівці, проводиться огляд місця ракетного удару. Відомо, що затримуються три пасажирські поїзди, вони знаходяться в безпечних місцях, пасажирам нічого не загрожує.

Також Олександр Камишин підкреслив, що інформація про удар по Бескидському тунелю не відповідає дійсності.

Пізніше в "Укрзалізниці" назвали пасажирські поїзди, які затримуються через ракетний удар. З графіка проходження вибилися:

  • №30 Ужгород-Київ
  • № 13 Солотвино-Київ
  • №145 Львів-Ужгород.

Нагадавши, увечері 1 червня у Львівській області прогриміли вибухи. Окупанти завдали ракетного удару по об'єкту транспортної інфраструктури, в результаті якого кілька людей отримали поранення.

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