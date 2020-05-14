В "Бешикташе" выявлено восемь случаев заражения коронавирусом

Фото: футболисты "Бешикташа" (twitter.com/Besiktas)

За месяц возобновяся матчи высшего дивизиона страны

Восемь человек из числа футболистов и сотрудников турецкого футбольного клуба "Бешикташ" инфицировались коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Накануне, 13 мая, футболисты, тренерский штаб и персонал стамбульского клуба прошли тестирование. Сообщается, что зараженные, имена которых не называются, находятся под наблюдением и уже получают необходимое лечение.

Ранее 9 мая "Бешикташ" сообщил, что футболист и сотрудник клуба, чьи имена также не назывались, сдали положительные тесты на COVID-19.

У входа на базу установили кабину, позволяющую обрабатывать специальным раствором каждого из приезжающих на занятия.

Матчи высшего дивизиона чемпионата Турции возобновятся 12 июня. Первенство страны, как и практически все турниры во всем мире, было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Каждая команда турецкой Суперлиги на момент паузы провела по 26 матчей. Турнирную таблицу возглавляет "Трабзонспор", далее идут "Истанбул Башакшехир", "Галатасарай" и "Сивасспор". "Бешикташ" расположился на 5 месте.

Напомним, ранее коронавирус был диагностирован у троих представителей итальянского "Милана".

Автор: Вера Олейник