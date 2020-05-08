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У троих представителей "Милана" выявлен коронавирус

Новости » Спорт     08.05.2020 - 10:48
У троих представителей "Милана" выявлен коронавирус
Фото: тренировка игроков "Милана" (facebook.com/ACMilan)

Это может усложнить задачу возобновления сезона в Италии

Коронавирус диагностирован у троих представителей итальянского футбольного клуба "Милан". Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.

При этом не уточняется, кто именно заразившиеся - футболисты, тренеры или члены персонала.

До этого три случая заражения, один из которых - повторно, были выявлены в "Сампдории", а также еще новых шесть - в "Фиорентине". А вот голкипер "Аталанты" Марко Спортьелло излечился от коронавируса. Он был основным вратарем в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "Валенсией" и "Аталантой" (3:4), который назвали биологической бомбой для Испании и Италии.

Футболисты и сотрудники клубов итальянской Серии А проходят тестирование перед возвращением к тренировкам. 4 мая итальянским клубам разрешили возобновить индивидуальные занятия, к групповым должны приступить с 18 мая.

Нынешний розыгрыш чемпионата Италии был приостановлен в марте вместе с практически всеми турнирами в мире из-за пандемии коронавируса. Сроки обновления матчей пока остаются неизвестными, однако все клубы проголосовали за то, чтобы доиграть сезон.

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