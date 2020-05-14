В "Бешикташі" виявлено вісім випадків зараження коронавірусом

Фото: футболісти "Бешикташа" (twitter.com/Besiktas)

За місяць планують відновити матчі вищого дивізіону

Восьмеро осіб з-поміж футболістів і співробітників турецького футбольного клубу "Бешикташ" інфікувалися коронавірусом. Про це повідомляється на офіційному сайті команди.

Напередодні, 13 травня, футболісти, тренерський штаб і персонал стамбульського клубу пройшли тестування. Повідомляється, що заражені, імена яких не називаються, знаходяться під наглядом і вже отримують необхідне лікування.

Матчі вищого дивізіону чемпіонату Туреччини відновляться 12 червня. Першість країни, як і практично всі турніри у всьому світі, було призупинено через пандемію коронавірусу.

Кожна команда турецької Суперліги на момент паузи провела по 26 матчів. Турнірну таблицю очолює "Трабзонспор", далі йдуть "Істанбул Башакшехір", "Галатасарай" і "Сівасспор". "Бешикташ" розташувався на 5 місці.

Нагадаємо, раніше коронавірус був діагностований у трьох представників італійського "Мілану".

Автор: Вера Олейник