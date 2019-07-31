"Бешикташ" и "Шальке" не могут сойтись в цене на Коноплянку

Турецкий "Бешикташ" и немецкий "Шальке" продолжают переговоры по трансферу Евгения Коноплянки. Об этом сообщает Milliyet.

Стамбульский клуб сделал предложение в размере 2 млн евро. При этом гельзенкирхенцы желают выручить от перехода 29-летнего украинца не меньше 4 млн евро.

Также сообщается, что по условиям контракта Коноплянка будет зарабатывать в турецком клубе 2,5 млн евро в год, в то время, как в "Шальке" его зарплата составляет 4 млн евро.

Отметим, что Transfermarkt оценивает украинского игрока в 6,5 млн евро. Контракт Коноплянки с "Шальке" рассчитан до конца сезона 2019/20.

"Бешикташ" в стартующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что игрок сборной Украины Евгений Коноплянка близок к переходу в другой стамбульский клуб - "Фенербахче".