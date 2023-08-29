"Бешикташ" – "Динамо": Луческу отримав подвійне підсилення перед матчем Ліги конференцій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Матч "Бешикташ" – "Динамо" відбудеться 31 серпня в Стамбулі. Поєдинок прийме стадіон "Бешикташ". Старт зустрічі призначений на 21:00 за київським часом.

До загальної групи "біло-синіх" перед матчем повернулися півзахисники Олександр Андрієвський та Владислав Кабаєв. Обидва пропустили перший матч проти "чорних орлів", який завершився перемогою турецького гранда (3:2), через ушкодження. Вони вже тренуються без обмежень із рештою основи.

Натомість не допоможе "Динамо" Андрій Ярмоленко. У досвідченого вінгера діагностували пошкодження внутрішньої бічної зв'язки коліна. Терміни відновлення ветерана наразі невідомі, тож він цілком може пропустити і матчі збірної України у вересні.

Раніше УЄФА визначився з арбітром зустрічі між "Динамо" та турецьким грандом. У полі працюватиме португалець Пінейра. За його суддівства українські команди ще жодного разу не програли (3 перемоги, 1 нічия).