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ВАКС отказал Бернацкой в смягчении меры пресечения

Новости » Политика     21.02.2020 - 18:33
ВАКС отказал Бернацкой в смягчении меры пресечения
Фото: Наталья Бернацкая (minjust.gov.ua)

К подозреваемой избрана мера пресечения в виде залога в размере 7 млн грн

Бывшой замминистра юстиции Наталии Бернацкой отказали в изменении меры пресечения по так называемому делу "Золотого мандарина". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Судебной власти Украины.

Сообщается, что по результатам судебного рассмотрения коллегия судей постановила отказать в удовлетворении апелляционных жалоб защитников и оставить в силе постановление следователя судьи Высшего антикоррупционного суда.

"21 февраля 2020 года, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела жалобы защитников подозреваемой на постановление следователя судьи Высшего антикоррупционного суда от 4 февраля 2020 года, которой к подозреваемой избрана мера пресечения в виде залога в размере 7 млн грн", - говорится в сообщении.

Отметим, на этой неделе Высший антикоррупционный суд избрал ей меру пресечения в виде залога в размере 7 млн гривен. Также на Бернацкую возложили обязанности прибывать к следователю или прокурору по первому вызову, уведомлять о смене места жительства и сдать заграничный паспорт.

Как сообщало РБК-Украина, Бернацкая внесла 7 млн гривен залога по так называемому делу "Золотого мандарина".

Ранее сообщалось, что в январе детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении шести фигурантам дела "Золотого мандарина", среди которых есть и Бернацкая. По данным следствия, действия подозреваемых нанесли государственному бюджету ущерб на более чем 54 млн гривен.

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