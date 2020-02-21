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ВАКС відмовив Бернацькій у пом'якшенні запобіжного заходу

Новини » Політика     21.02.2020 - 18:33
ВАКС відмовив Бернацькій у пом'якшенні запобіжного заходу
Фото: Наталія Бернацька (minjust.gov.ua)

До підозрюваної обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 7 млн грн

Колишній заступниці міністра юстиції Наталії Бернацькій відмовили в зміні запобіжного заходу у так званій справі "Золотого мандарина". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Судової влади України.

Зазначається, що за результатами судового розгляду колегія суддів постановила відмовити у задоволені апеляційних скарг захисників та залишити в силі ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

"21 лютого 2020 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула скарги захисників підозрюваної на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 4 лютого 2020 року, якою до підозрюваної обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 7 млн грн.", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, цього тижня Вищий антикорупційний суд обрав їй запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 7 млн гривень. Також на Бернацьку поклали обов'язки прибувати до слідчого або прокурора за першим викликом, повідомляти про зміну місця проживання і здати закордонний паспорт.

Як повідомляло РБК-Україна, Бернацька внесла 7 млн гривень застави у так званій справі "Золотого мандарина".

Раніше повідомлялося, що в січні детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру шести фігурантам справи "Золотого мандарина", серед яких є і Бернацька. За даними слідства, дії підозрюваних завдали державному бюджету збитків на більш ніж 54 млн гривень.

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