Прикордонники Білгород-Дністровського загону понад вісім тижнів у повному оточенні стримували штурми РФ і ліквідовували ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Йдеться про Гуляйпільський напрямок, де за цей час російські війська десятки разів намагалися прорвати оборону, застосовуючи артилерію та штурмові групи, однак безуспішно.
До речі, українські захисники діяли настільки приховано, що російські штурмовики навіть не розуміли, звідки по них ведуть вогонь. Через це ділянку фронту самі бійці жартома прозвали "бермудським трикутником".
"Ліквідованих окупантів затягували прямо в окопи, щоб не видати свої позиції. Росіяни ходили поруч, чути було їхню мову, але вони не розуміли, куди діваються їхні солдати», — розповідає прикордонник на псевдо Денді.
54 доби безперервних боїв.
Повне оточення: відсутність стабільного постачання та евакуації.
Екстремальні умови: сніг, мороз та хронічне недосипання.
Попри власні поранення, прикордонники Денді та Торонто не лише втримали позиції, а й врятували важкопораненого побратима із ЗСУ. Вони наклали турнікети, надали допомогу та змогли здійснити надскладний вихід із ворожого кільця.
Ця історія - не просто звіт про бойові дії, а символ незламності, коли дисципліна та взаємопідтримка виявляються сильнішими за переважаючі сили ворога.
Станом на зараз Гуляйпільський напрямок залишається однією з найбільш напружених ділянок фронту на південному сході України. За даними з різних джерел, ситуація характеризується наступним:
Бойові дії тривають щодня, з великим числом зіткнень між українськими силами та російськими військами. Російські війська активно застосовують артилерію та штурмові дії поруч із Гуляйполем, Прилуками, Зеленим і ще низкою населених пунктів на цьому напрямку.
Бої ведуться за кожен квартал та кожен будинок, бо лінія фронту тут не проходить за традиційною “рядовою” схемою, а має характер “сірої зони”, де контроль над окремими точками може бути нестабільним