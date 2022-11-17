Берлусконі вірить, що може схилити Путіна піти на мир з Україною, - ЗМІ

За даними видання, Берлусконі мріє про те, що він виступить посередником у мирній угоді між Україною та Росією.

При цьому Spectator зазначає, що, за словами довіреної особи екс-прем'єра, а також заступника міністра культури Італії у новому уряді Вітторіо Сгарбі, Берлусконі вважає себе єдиним можливим посередником.

Сгарбі також зазначив, що Берлусконі "любить гарні жести".

"І це той жест, який він має на увазі. Він вважає, що може його здійснити, і якщо він це зробить, не підриваючи позиції НАТО, то увійде до підручників історії як світовий герой", - додав заступник міністра культури.

Зазначимо, що раніше Берлусконі був посередником у переговорах між Заходом та Росією, за підсумками яких було створено постійну раду НАТО-РФ.