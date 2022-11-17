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Берлускони верит, что может склонить Путина пойти на мир с Украиной, - СМИ

Фото: Сильвио Берлускони, бывший премьер Италии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони считает, что он может убедить президента России Владимира Путина начать мирные переговоры с Украиной до Рождества и завершить войну.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщает Spectator.

По данным издания, Берлускони мечтает о том, что он выступит посредником в мирном соглашении между Украиной и Россией.

При этом Spectator отмечает, что, по словам доверенного лица экс-премьера, а также заместителя министра культуры Италии в новом правительстве Витторио Сгарби, Берлускони считает себя единственным возможным посредником.

Сгарби также отметил, что Берлускони "любит красивые жесты".

"И это тот жест, который он имеет в виду. Он считает, что может его осуществить, и если он это сделает, не подрывая позиции НАТО, то войдет в учебники истории как мировой герой", - добавил замминистра культуры.

Отметим, что ранее Берлускони был посредником в переговорах между Западом и Россией, по итогам которых был создан постоянный совет НАТО-РФ.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с Путиным.

Также мы писали, что Берлускони обвинил Зеленского в начале войны России против Украины.

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