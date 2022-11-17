Берлускони верит, что может склонить Путина пойти на мир с Украиной, - СМИ

По данным издания, Берлускони мечтает о том, что он выступит посредником в мирном соглашении между Украиной и Россией.

При этом Spectator отмечает, что, по словам доверенного лица экс-премьера, а также заместителя министра культуры Италии в новом правительстве Витторио Сгарби, Берлускони считает себя единственным возможным посредником.

Сгарби также отметил, что Берлускони "любит красивые жесты".

"И это тот жест, который он имеет в виду. Он считает, что может его осуществить, и если он это сделает, не подрывая позиции НАТО, то войдет в учебники истории как мировой герой", - добавил замминистра культуры.

Отметим, что ранее Берлускони был посредником в переговорах между Западом и Россией, по итогам которых был создан постоянный совет НАТО-РФ.