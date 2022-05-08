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Берлинская полиция отобрала флаг Украины на мероприятиях ко Дню победы в Европе

Автор: Антон Федорцив

Местные власти в Берлине сдержали обещание о недопущении использования украинской и российской символик во время памятных мероприятий 8 мая и отобрали гигантский флаг Украины у участников митинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Полиция Берлина отняла гигантское украинское знамя у советского мемориала. На флаге была надпись "Они – это мы".

В преддверии сенат Берлина запретил демонстрацию флагов Украины и РФ на мероприятиях, посвященных капитуляции нацистской Германии во Второй мировой 8 мая 1945 года. Украинский посол Андрей Мельник возмутился таким решением, назвав его попыткой поставить знак равенства между жертвой и агрессором продолжающейся войны.

Тем временем президент Зеленский встретился с президентом Бундестага в Киеве. Бербель Басс приехала поучаствовать в памятных мероприятиях.

Напомним, что немецкая делегация посетила Одессу с рабочим визитом.

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