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Берлінська поліція відібрала прапор України на заходах до Дня перемоги в Європі

Автор: Антон Федорців

Місцева влада в Берліні дотрималася обіцянки про недопущення використання української та російської символік під час пам'ятних заходів 8 травня і відібрала гігантський прапор України в учасників мітингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Поліція Берліна відібрала гігантський український стяг біля радянського меморіалу. На прапорі був напис "Вони – це ми".

Напередодні сенат Берліна заборонив демонстрацію прапорів України та РФ на заходах, присвячених капітуляції нацистської Німеччини в Другій світовій 8 травня 1945 року. Український посол Андрій Мельник обурився такому рішенню, назвавши його спробою поставити знак рівності між жертвою та агресором війни, що триває.

Тим часом президент Зеленський зустрівся з президенткою Бундестагу в Києві. Бербель Бас приїхала взяти участь у пам'ятних заходах.

Нагадаємо, що німецька делегація відвідала Одесу з робочим візитом.

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