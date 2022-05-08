ru ua
Нд, 08 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Берлінська поліція відібрала прапор України на заходах до Дня перемоги в Європі

Новость на русском →
Берлін, Неділя 08 травня 2022 19:00
Берлінська поліція відібрала прапор України на заходах до Дня перемоги в Європі
Автор: Антон Федорців

Місцева влада в Берліні дотрималася обіцянки про недопущення використання української та російської символік під час пам'ятних заходів 8 травня і відібрала гігантський прапор України в учасників мітингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Поліція Берліна відібрала гігантський український стяг біля радянського меморіалу. На прапорі був напис "Вони – це ми".

Напередодні сенат Берліна заборонив демонстрацію прапорів України та РФ на заходах, присвячених капітуляції нацистської Німеччини в Другій світовій 8 травня 1945 року. Український посол Андрій Мельник обурився такому рішенню, назвавши його спробою поставити знак рівності між жертвою та агресором війни, що триває.

Тим часом президент Зеленський зустрівся з президенткою Бундестагу в Києві. Бербель Бас приїхала взяти участь у пам'ятних заходах.

Берлінська поліція відібрала прапор України на заходах до Дня перемоги в Європі

Нагадаємо, що німецька делегація відвідала Одесу з робочим візитом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна полиция Германия Берлин Війна Росії проти України
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
"Над Ірпінню сміялися, а вона зупинила орду". Як живуть затоплені і розбиті села під Києвом
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Над Ірпінню сміялися, а вона зупинила орду". Як живуть затоплені і розбиті села під Києвом