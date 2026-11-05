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У Берліні знайшли мертвим міністра економіки Баварії

03:00 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: Хуберт Айвангер (flickr.com)

У середу ввечері 4 листопада в одному з готелів Берліна було знайдено мертвим міністра економіки та заступника прем'єр-міністра Баварії Хуберта Айвангера. Причина смерті політика поки що невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle, Tagesspiegel і Bild.

Як пишуть ЗМІ, Хуберт Айвангер вранці 4 листопада мав виступити з промовою на відкритті офісу своєї партії "Вільні виборці", проте він скасував свій виступ за станом здоров'я, після чого перестав виходити на зв'язок.

Відомо, що політик перебував у номері готелю Neuer Fritz, тому після його зникнення його номер перевірили і врешті-решт знайшли Айвангера без ознак життя. Він помер у віці 55 років.

Після того, що сталося, поліція і прокуратура почали розслідування, щоб "встановити конкретну причину та обставини смерті та виключити можливу насильницьку смерть".

Тим часом влада Берліна вважає, що смерть політика пов'язана з природними причинами.

"Раптова смерть Хуберта Айвангера - справжня трагедія. Ми всі глибоко вражені. Зараз наші думки насамперед із його сім'єю та дітьми", - написав прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер у соцмережі Х.

Інші інциденти

Нагадаємо, 4 травня в Москві знайшли мертвим Станіслава Петрова - колишнього командувача військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії. ЗМІ писали, що він міг вчинити самогубство.

Також ми писали, що у липні у Москві знайшли мертвим колишнього керівника терміналу "Шереметьєво" Олексія Коршенка, де перед останнім вильотом обслуговувався літак Євгена Пригожина.

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Берлін