У Берліні знайшли мертвим міністра економіки Баварії

Як пишуть ЗМІ, Хуберт Айвангер вранці 4 листопада мав виступити з промовою на відкритті офісу своєї партії "Вільні виборці", проте він скасував свій виступ за станом здоров'я, після чого перестав виходити на зв'язок.

Відомо, що політик перебував у номері готелю Neuer Fritz, тому після його зникнення його номер перевірили і врешті-решт знайшли Айвангера без ознак життя. Він помер у віці 55 років.

Після того, що сталося, поліція і прокуратура почали розслідування, щоб "встановити конкретну причину та обставини смерті та виключити можливу насильницьку смерть".

Тим часом влада Берліна вважає, що смерть політика пов'язана з природними причинами.

"Раптова смерть Хуберта Айвангера - справжня трагедія. Ми всі глибоко вражені. Зараз наші думки насамперед із його сім'єю та дітьми", - написав прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер у соцмережі Х.