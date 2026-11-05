В Берлине нашли мертвым министра экономики Баварии

Как пишут СМИ, Хуберт Айвангер утром 4 ноября должен был выступить с речью на открытии офиса своей партии "Свободные избиратели", однако он отменил свое выступление по состоянию здоровья, после чего перестал выходить на связь.

Известно, что политик находился в номере отеля Neuer Fritz, поэтому после его пропажи его номер проверили и в итоге нашли Айвангера без признаков жизни. Он скончался в возрасте 55 лет.

После случившегося полиция и прокуратура начали расследование, чтобы "установить конкретную причину и обстоятельства смерти и исключить возможную насильственную смерть".

Тем временем власти Берлина считают, что смерть политика связана с естественными причинами.

"Внезапная смерть Хуберта Айвангера - настоящая трагедия. Мы все глубоко потрясены. Сейчас наши мысли прежде всего с его семьёй и детьми", - написал премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в соцсети Х.