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В Берлине нашли мертвым министра экономики Баварии

03:00 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Хуберт Айвангер (flickr.com)

В среду вечером 4 ноября в одном из отелей Берлина был найден мертвым министр экономики и заместить премьер-министра Баварии Хуберт Айвангер. Причина смерти политика пока неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle, Tagesspiegel и Bild.

Как пишут СМИ, Хуберт Айвангер утром 4 ноября должен был выступить с речью на открытии офиса своей партии "Свободные избиратели", однако он отменил свое выступление по состоянию здоровья, после чего перестал выходить на связь.

Известно, что политик находился в номере отеля Neuer Fritz, поэтому после его пропажи его номер проверили и в итоге нашли Айвангера без признаков жизни. Он скончался в возрасте 55 лет.

После случившегося полиция и прокуратура начали расследование, чтобы "установить конкретную причину и обстоятельства смерти и исключить возможную насильственную смерть".

Тем временем власти Берлина считают, что смерть политика связана с естественными причинами.

"Внезапная смерть Хуберта Айвангера - настоящая трагедия. Мы все глубоко потрясены. Сейчас наши мысли прежде всего с его семьёй и детьми", - написал премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в соцсети Х.

Другие инциденты

Напомним, 4 мая в Москве нашли мертвым Станислава Петрова - бывшего командующего войсками радиационной, химической и биологической защиты России. СМИ писали, что он мог совершить самоубийство.

Также мы писали, что в июле в Москве нашли мертвым бывшего руководителя терминала "Шереметьево" Алексея Коршенко, где перед последним вылетом обслуживался самолет Евгения Пригожина.

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Берлин