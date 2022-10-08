В Берлине пророссийская партия устроила протест с жалобами на цены и санкции

В Берлине сторонники пророссийской партии "Альтернатива для Германии" устроили под зданием парламента протест против высоких цен и с призывами снять санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

По оценкам полиции, акция собрала около 8 тысяч человек.

Протест начался под зданием Бундестага, далее люди двинулись по улицам Берлина.

Участники принесли плакаты "В первую очередь - наша страна" и немецкие флаги, а также флаги России, некоторые были с флагами имперской Германии, которые сейчас используют сторонники праворадикальных взглядов.

Один из лидеров фракции Тино Хрупалла в своей речи обвинял правительство Германии в "войне против собственного народа" из-за влияния санкций против РФ на экономическое благосостояние граждан и призвал к отставке министра экономики Роберта Габека и его однопартийцев.

Vor dem Reichstag ist der Platz der Republik schon gut gefüllt: In knapp einer halben Stunde beginnt unsere große #AfD-Demonstration gegen die Energiepolitik der Ampel. Das Motto: #UnserLandzuerst! pic.twitter.com/U5L9G3Jcq3 — AfD (@AfD) October 8, 2022

В нескольких местах по маршруту протеста проходили демонстрации, инициированные активистами, которых возмущает праворадикальная идеология партии. Они отмечали, что AfD манипулирует нынешним кризисом, чтобы набирать политические баллы.

Напомним, ранее группа депутатов ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) заявила о планах совершить визит в Россию и "на восток Украины".

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