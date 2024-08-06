У Берліні обстріляли офіс місцевого депутата від партії Шольца

За словами депутата від партії СДПН, в його офіс здійснили чотири постріли. Також на стіні будівлі написали фразу: "Ми засуджуємо Німеччину за геноцид".

Фото: напис на будівлі офісу Дюстергофта (facebook.com/larsduesterhoeft1981)

Політик упевнений, що такі дії були викликані "ситуацією на Близькому Сході". На цьому фоні він розкритикував уряд Німеччини, який підтримує ізраїльську владу у бойових діях на території Сектору Газа.

"Стрілянина на моє фото і гасла на стіні будівлі - це злочинні дії, які глибоко мене зачіпають і шокують. Що буде далі - хтось встане переді мною з пістолетом і натисне на курок?" - написав він.