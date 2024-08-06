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У Берліні обстріляли офіс місцевого депутата від партії Шольца

Фото: у Берліні обстріляли офіс місцевого депутата від партії Шольца (facebook.com/larsduesterhoeft1981)
Автор: Іван Носальський

Невідомі в ніч проти 6 серпня стріляли в офіс депутата від Палати представників Берліна від району Обершьонвайде Ларса Дюстергофта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецького депутата у Facebook.

За словами депутата від партії СДПН, в його офіс здійснили чотири постріли. Також на стіні будівлі написали фразу: "Ми засуджуємо Німеччину за геноцид".

Фото: напис на будівлі офісу Дюстергофта (facebook.com/larsduesterhoeft1981)

Політик упевнений, що такі дії були викликані "ситуацією на Близькому Сході". На цьому фоні він розкритикував уряд Німеччини, який підтримує ізраїльську владу у бойових діях на території Сектору Газа.

"Стрілянина на моє фото і гасла на стіні будівлі - це злочинні дії, які глибоко мене зачіпають і шокують. Що буде далі - хтось встане переді мною з пістолетом і натисне на курок?" - написав він.

Нагадаємо, у травні ліві екстремісти підпалили дачний будиночок глави оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера.

Вони звинуватили німецьку компанію у тому, що вона нібито наживається на війні росіян проти України. Зазначимо, що Rheinmetall активно підтримує українських захисників та постачає їм озброєння.

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БерлінОлаф Шольц