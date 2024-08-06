В Берлине обстреляли офис местного депутата от партии Шольца

По словам депутата от партии СДПГ, в его офис произвели четыре выстрела. Также на стене здания написали фразу: "Мы осуждаем Германию за геноцид".

Фото: надпись на здании офиса Дюстергофта (facebook.com/larsduesterhoeft1981)

Политик уверен, что такие действия были вызваны "ситуацией на Ближнем Востоке". На этом фоне он раскритиковал правительство Германии, которое поддерживает израильские власти в боевых действиях на территории Сектора Газа.

"Стрельба по моему фото и лозунги на стене здания - это преступные действия, которые глубоко меня затрагивают и шокируют. Что будет дальше - кто-то встанет передо мной с пистолетом и нажмет на курок?" - написал он.