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В Берлине обстреляли офис местного депутата от партии Шольца

Фото: в Берлине обстреляли офис местного депутата от партии Шольца (facebook.com/larsduesterhoeft1981)
Автор: Иван Носальский

Неизвестные в ночь на 6 августа стреляли в офис депутата от Палаты представителей Берлина от района Обершьонвайде Ларса Дюстергофта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкого депутата в Facebook.

По словам депутата от партии СДПГ, в его офис произвели четыре выстрела. Также на стене здания написали фразу: "Мы осуждаем Германию за геноцид". 

Фото: надпись на здании офиса Дюстергофта (facebook.com/larsduesterhoeft1981)

Политик уверен, что такие действия были вызваны "ситуацией на Ближнем Востоке". На этом фоне он раскритиковал правительство Германии, которое поддерживает израильские власти в боевых действиях на территории Сектора Газа. 

"Стрельба по моему фото и лозунги на стене здания - это преступные действия, которые глубоко меня затрагивают и шокируют. Что будет дальше - кто-то встанет передо мной с пистолетом и нажмет на курок?" - написал он. 

Напомним, в мае левые экстремисты подожгли дачный домик главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

Они обвинили немецкую компанию в том, что она якобы наживается на войне россиян против Украины. Отметим, что Rheinmetall активно поддерживает украинских защитников и поставляет им вооружение.

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БерлинОлаф Шольц