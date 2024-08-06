В Берлине обстреляли офис местного депутата от партии Шольца

Неизвестные в ночь на 6 августа стреляли в офис депутата от Палаты представителей Берлина от района Обершьонвайде Ларса Дюстергофта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкого депутата в Facebook.
По словам депутата от партии СДПГ, в его офис произвели четыре выстрела. Также на стене здания написали фразу: "Мы осуждаем Германию за геноцид".
Политик уверен, что такие действия были вызваны "ситуацией на Ближнем Востоке". На этом фоне он раскритиковал правительство Германии, которое поддерживает израильские власти в боевых действиях на территории Сектора Газа.
"Стрельба по моему фото и лозунги на стене здания - это преступные действия, которые глубоко меня затрагивают и шокируют. Что будет дальше - кто-то встанет передо мной с пистолетом и нажмет на курок?" - написал он.
Напомним, в мае левые экстремисты подожгли дачный домик главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.
Они обвинили немецкую компанию в том, что она якобы наживается на войне россиян против Украины. Отметим, что Rheinmetall активно поддерживает украинских защитников и поставляет им вооружение.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.