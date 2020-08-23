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У Берліні взяли під охорону клініку, де лікують Навального

Берлін , Неділя 23 серпня 2020 11:26
У Берліні взяли під охорону клініку, де лікують Навального
Фото: поліція Німеччини (flickr)
Автор: Максим Зайченко

Клініка взята під цілодобову охорону

У неділю, 23 серпня, поліція Берліна (Німеччина) взяла під цілодобову охорону лікарні Шаріте, де лікують російського опозиціонера Олексія Навального. Раніше його транспортували з Росії з підозрою на отруєння.

Про це повідомляє DW.

Як наголошується, біля клініки чергують кілька автобусів поліції та близько 10 співробітників правоохоронних органів, які переміщуються по периметру групами по 2-5 осіб.

Напередодні ще задовго до того, як машина швидкої допомоги з Навальним під'їхала до Charite, поліція попросила журналістів залишити територію клініки, всіх співробітників ЗМІ вивели за шлагбаум.

Зазначимо, раніше в аналізах Навального лікарі виявили алкоголь і кофеїн: також на його одязі та руках виявлено 2-этилгексил дифеніл фосфат, який використовується в промисловій хімії.

Раніше повідомлялося, що після перельоту стан Навального залишається стабільним.

Нагадаємо, 20 серпня Олексію Навальному стало погано в літаку, на якому він летів з Томська в Москву, після чого лайнер екстрено приземлився в Омську. Після цього опозиціонера госпіталізували вже без свідомості. Він перебував у реанімації з підключеним апаратом ШВЛ. Після його транспортували в Німеччину.

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